फ्रेशर्स पार्टी में लगेंगी कातिलाना, कॉपी करें अवनीत कौर का साड़ी कलेक्शन

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Feb 13, 2025

आप अपनी फ्रेशर पार्टी में अवनीत कौर की तरह यह ब्लू साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ब्लैक साड़ी में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

अवनीत कौर की तरह यह पर्पल साड़ी आप पर खूब जंचेगी.

Source: Bollywoodlife.com

इस पीच कलर की साड़ी में आपको देखकर हर कोई लट्टू हो जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप अवनीत कौर की तरह येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बनी यह साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप इस येलो साड़ी के साथ कढ़ा हुआ ब्लाउज पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

यह ब्लैक साड़ी फ्रशर पार्टी के लिए परफेक्ट है.

Source: Bollywoodlife.com

आप पार्टी में इस राजस्थानी प्रिंट की साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

