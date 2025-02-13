फ्रेशर्स पार्टी में लगेंगी कातिलाना, कॉपी करें अवनीत कौर का साड़ी कलेक्शन
Pratibha Gaur
| Feb 13, 2025
आप अपनी फ्रेशर पार्टी में अवनीत कौर की तरह यह ब्लू साड़ी पहन सकती हैं.
ब्लैक साड़ी में आप बला की खूबसूरत लगेंगी.
अवनीत कौर की तरह यह पर्पल साड़ी आप पर खूब जंचेगी.
इस पीच कलर की साड़ी में आपको देखकर हर कोई लट्टू हो जाएगा.
आप अवनीत कौर की तरह येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से बनी यह साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप इस येलो साड़ी के साथ कढ़ा हुआ ब्लाउज पहन सकती हैं.
यह ब्लैक साड़ी फ्रशर पार्टी के लिए परफेक्ट है.
आप पार्टी में इस राजस्थानी प्रिंट की साड़ी भी पहन सकती हैं.
