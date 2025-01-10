इस लोहड़ी पर अपनाएं राशा थडानी के ये सूट लुक्स, लगेंगी गजब की खूबसूरत

इस लोहड़ी पर अपनाएं राशा थडानी के ये सूट लुक्स, लगेंगी गजब की खूबसूरत
Jan 10, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी ‘राशा थडानी’ आजकल खूब चर्चा में हैं.
बता दें की राशा जल्द ही अपनी पहली फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं.
राशा का ड्रेसिंग स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता है. आज हम आपके लिए राशा के कुछ कमाल के सूट स्टाइल लेकर आए हैं, जिन्हें आप लोहड़ी जैसे त्योहारों पर पहन सकती हैं.
लोहड़ी जैसे त्योहार पर आप भी राशा की तरह ये स्टाइलिश सूट पहन सकती हैं.
पीले कलर के इस प्लाजो सूट में राशा खूब जंच रही हैं.
शरारा स्टाइल में ये सूट आपको बहुत ही प्यारा लुक देता है. दुपट्टे के साथ ये बहुत ही स्टाइलिश लगता है.
राशा के इस प्लेन अनारकली स्टाइल वाले सूट से आपको किसी फंक्शन में चार चांद लगा सकती हैं.
राशा का ये क्लासी लुक वाला सूट बहुत ही सुंदर लगेगा. इसे आपको अपने वार्डरोब का हिस्सा बनाना चाहिए.
राशा ने स्कर्ट स्टाइल का खूबसूरत सूट पहना है. आप भी इसे लोहड़ी के फंक्शन पर पहन सकती हैं.
