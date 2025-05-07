कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने के लिए ट्राई करें ये खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेसेस, हॉट लुक में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 07, 2025
पार्टी या क्लब में पहनने के लिए आप इन एक्ट्रेसेस की तरह खूबसूरत वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हैं.
हॉट लुक के लिए आप अवनीत कौर की तरह ब्लैक ड्रेस पहन सकती हैं.
पार्टी के लिए वाणी कपूर की तरह वन पीस भी परफेक्ट है.
कॉकटेल पार्टी के लिए उर्वशी की तरह आप ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
पार्टी में पहनने के लिए कियारा का रेड बॉडीकॉन ड्रेस भी अच्छा ऑप्शन है.
बोल्ड लुक के लिए आप हुमा कुरैशी की तरह वैन साइड शोल्डर ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
स्लिम और पतली लड़कियों के लिए अनन्या का यह ड्रेस भी परफेक्ट है.
