ऑफिस में बॉस लेडी लुक से मचाना है धमाल, ट्राई करें सुहाना खान का ये आउटफिट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

आप ऑफिस में सुहाना खान की तरह यह ब्लू सूट ट्राई कर सकती हैं.

यह बॉडी कट सूट ऑफिस में आपके लिए परफेक्ट रहेगा.

सुहाना की तरह इस सूट में ऑफिस में सबसे ज्यादा ग्लैमरस लगेंगी.

इस तरह का ब्राउन ओवरकोट भी आपको बॉस लेडी लुक देगा.

आप ऑफिस में यह लुक जरूर ट्राई करें.

इसके साथ आप छोटा हैंड बैग कैरी कर सकती हैं.

यह ब्राउन क्रॉप टॉप भी आपको ऑफिस में परफेक्ट लुक देगा.

इसके साथ आप स्लिम फिट पैंट कैरी कर सकते हैं.

