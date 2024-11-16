शादी सीजन में पहनें श्रुति हासन के ये ब्लाउज डिजाइन, दिखेंगी सबसे बेस्ट
Pratibha Gaur
| Nov 16, 2024
आप श्रुति हासन की तरह कांजीवरम साड़ी के साथ हाफ स्लीव ब्लाउज पहन सकते हैं.
कट स्लीव ब्लाउज भी आप वेडिंग सीजन के लिए ट्राई कर सकती हैं.
साड़ी के साथ बोट नेक ब्लाउज डिजाइन आपको परफेक्ट लुक देगा.
ऑफ शॉल्डर ब्लाउज भी आप इस वेडिंग सीजन में पहन सकती हैं.
श्रुति हासन की तरह आप यह ब्लाउज डिजाइन भी कैरी कर सकती हैं.
बिन स्लीव्स के इस ब्लाउज में आपको सेक्सी लुक मिलेगा.
सादगी भरे ब्लाउज डिजाइन के लिए आप इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
कॉलर ब्लाउज डिजाइन आपको पार्टी में सबसे अलग लुक देगा.
आप श्रुति की तरह बड़े गले का ब्लाउज भी पहन सकती हैं.
