नाईट पार्टी के लिए परफेक्ट हैं उर्वशी के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, आपकी खूबसूरती लूट लेगी महफिल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 03, 2025
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बेहद खूबसूरत हैं. इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम भी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह ही इनका फैशन सेंस भी कमाल का है. आप पार्टी में इन वेस्टर्न ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप पिंक बॉडीकॉन ड्रेस ट्राई कर सकती हैं. इसका लुक भी बेहद कमाल लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
हॉट लुक के लिए आप ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस भी पहन सकती हैं. इस ड्रेस में लोग आपको एक टक देखते रह जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह आप रेड हाई थाई ड्रेस में कैरी कर सकती हैं. ये भी शानदार लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में अलग लुक के लिए आप स्लीवलेस बॉडीकॉन ड्रेस भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सिंपल और सबसे हसीन लुक के लिए आप मिडी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम बदलकर कदम रखें थे ये सितारे, शानदार एक्टिंग से जीत लिया था लोगों का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.