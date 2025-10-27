रुबीना दिलैक का ग्लैमरस लुक बना स्टाइल इंस्पिरेशन! वेडिंग पार्टी या कॉकटेल नाइट में इस तरह की ड्रेस करें ट्राई
Masummba Chaurasia
| Oct 27, 2025
रुबीना दिलैक ने लाइट येलो कलर की स्ट्रैपलेस गाउन पहनी है, जो गर्मियों और फेस्टिव सीजन दोनों के लिए परफेक्ट चॉइस है.
यह गाउन ऑफ-शोल्डर पैटर्न में है, जो लुक को देता है मॉडर्न टच और ग्लैमरस फील.
गाउन के साथ दी गई फ्लोइंग ड्रेप्ड स्लीव्स ने इसे और भी रॉयल और स्टाइलिश बना दिया है.
रुबीना ने ग्रीन स्टोन नेकलेस और मैचिंग ब्रेसलेट पहना है, जो उनके ड्रेस के कलर को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहा है.
एक्ट्रेस ने एम्बेलिश्ड क्लच कैरी किया है, जिससे उनका पूरा लुक और भी सॉफिस्टिकेटेड लग रहा है.
रुबीना ने सटल मेकअप और न्यूड लिपशेड चुना है, जिससे उनका नैचुरल ग्लो और निखरकर सामने आया.
खुले बालों में सॉफ्ट वेव्स ने लुक को दिया है परफेक्ट पार्टी फिनिश और फेमिनिन टच.
शादी की रिसेप्शन पार्टी, फेशन इवेंट या कॉकटेल नाइट के लिए ये लुक एकदम आइडियल है.
