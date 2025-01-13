कंगना रनौत की तरह पोंगल पर स्टाइल करें सिल्क साड़ी के साथ ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइ के ब्लाउज, मुड-मुड़कर देखेंगे लोग
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 13, 2025
दीपिका पादुकोण की तरह इस डीसेंट और सिंपल डिजाइन वाली सिल्क साड़ी के साथ इस तरह से आप ब्लाउज को वियर कर सकती हैं.
राकुल प्रीत की तरह ऐसे ट्राई करें, साड़ी आपका लुक बेहद कूल और ग्लैमरस नजर आएगा, इसी के साथ आपको ज्यादा ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं होगी.
हिना खान ने जेसे इस Tissue Silk Saree को डिजाइनर ब्लाउज के साथ वियर किया है, इसे आप भी ट्राई कर सकती हैं, जो आपकी पर्सनेलिटी को ग्लैमरस लुक का तड़का लगाएगा
इस त्योहार पर डिफरेंट दिखने के लिए अलग डिजाइन और कलर वाली सिल्क साड़ी के साथ मलाइका अरोड़ा की तरह इस बोट नेक के ब्लाउज को ट्राई किया जा सकता है, जिससे मॉडर्न स्टाइल लगेगा.
सिल्क साड़ी में आप अगर साउथ अभनेत्रियों की तरह नजर आना चाहतीं हैं, तो आप लंबी स्लीवस वाले इस तरह के हैवी वर्क वाले डिजाइनर ब्लाउज को करें वियर.
बॉर्डर वाली सिल्क साड़ी में इस तरह के स्लीव लैस ब्लाउज को कैरी कर सकती हैं, जो आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाएगा.
रेखा की तरह साड़ी में इस तरह से कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज को वियर कर टेंपल ज्वेलरी से लुक को कम्प्लीट कर सकतीं हैं.
ज़री वाली साड़ी के साथ इस तरह के सिंपल ब्लाउज को स्टाइल किया जा सकता है, इससे आपका लुक शानदार नजर आएगा.
Thanks For Reading!
