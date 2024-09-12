सिंपल सी साड़ी के साथ पेयर अप करें स्टाइलिश ब्लाउज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 12, 2024
सिंपल साड़ी के साथ हैवी और स्टाइलिश ब्लाउज आपके लुक में चार चांद लगा सकता है।
करीना कपूर का हॉल्टर नेक ब्लाउज आपके शिमरी साड़ी में जान दाल देगा।
सिंपल साड़ी के साथ आप आलिया भट्ट की तरह ऑफ शोल्डर ब्लाउज भी पहन सकती हैं।
सोनम कपूर की तरह आप भी सिंपल साड़ी संग राउंड नेक ब्लाउज सिलवा सकती हैं।
करिश्मा कपूर का हाफ स्लीव ब्लाउज सिंपल साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा।
श्रिया सरन की तरह आप भी फुल स्लीव ब्लाउज ट्राई कर सकती हैं।
श्रद्धा कपूर का डिजाइनर ब्लाउज प्लेन रेड साड़ी में काफी खूबसूरत लग रहा है।
सिंपल साड़ी के लिए आप सामंथा रूथ प्रभु के इस ब्लाउज डिजाइन से भी आइडिया ले सकती हैं।
दिशा पाटनी का स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन सिंपल साड़ी के लिए परफेक्ट रहेगा
