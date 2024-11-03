पार्टी की बनेंगी जान, कॉपी करें सुहाना खान का ये ट्रेंडी साड़ी लुक?
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 03, 2024
इन तस्वीरों में सुहाना खान ने स्किन कलर की साड़ी पहनी हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना की शिमरी साड़ी में खूब सारे मोती लगे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी में सुहाना बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में सुहाना खान अपने बालों को संवारती दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस साड़ी के साथ सुहाना खान ने न्यूड मेकअप कर रखा है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुहाना खान इस लाल साड़ी में भी गजब ढा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फोटो में सुहाना खान ऑफ शॉल्डर ब्लाउज पहना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में सुहान अपने हुस्न से फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस तस्वीर में सुहाना पार्टी करती हुई दिख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT Release This Week: नवंबर के फर्स्ट वीक में आएंगी ये सीरीज-मूवीज
अगली वेब स्टोरी देखें.