रुबीना दिलैक की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, खूबसूरती पर लट्टू हो जाएंगे पति
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 17, 2025
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रूबीना बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रूबीना ने कई टीवी सीरियल और रियलिटी शो में काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रूबीना का ड्रेस और फैशन सेंस बेहद कमाल का है. ये सभी ड्रेस में बेहद प्यारी लगती है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह वेलवेट का सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी ज्वैलरी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रूबीना की तरह पीले रंग का सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं. ये भी बहुत प्यारा लगेगा
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का सूट सलवार भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: वायरल हुआ छोटी 'मुन्नी' का ग्लैमरस अवतार, रेड ड्रेस में हर्षाली मल्होत्रा ने लगाई आग!
अगली वेब स्टोरी देखें.