रुबीना दिलैक की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, खूबसूरती पर लट्टू हो जाएंगे पति

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Nov 17, 2025

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रूबीना बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

रूबीना ने कई टीवी सीरियल और रियलिटी शो में काम किया है.

रूबीना का ड्रेस और फैशन सेंस बेहद कमाल का है. ये सभी ड्रेस में बेहद प्यारी लगती है.

आप एक्ट्रेस की तरह वेलवेट का सूट पहन सकती हैं. इसके साथ आप हैवी ज्वैलरी भी पहन सकती हैं.

आप रूबीना की तरह पीले रंग का सूट भी पहन सकती हैं. इसका लुक बेहद प्यारा लगेगा

आप एक्ट्रेस की तरह लॉन्ग फ्रॉक पहन सकती हैं. ये भी बहुत प्यारा लगेगा

एक्ट्रेस की तरह पीले रंग का सूट सलवार भी पहन सकती हैं.

