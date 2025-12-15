धूम में अनन्या पांडे का जलवा! येलो ड्रेस में दिखाई ऐसी अदाएं, फैन बोला- 'मेरी जान को...'
Sadhna Mishra
| Dec 15, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं.
25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने इस फिल्म के प्रमोशन में स्टार्स जुट गए हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो अब वायरल हो रही हैं.
अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेडिशनल लुक में फोटोज शेयर करते हुए खास नोट लिखा.
उन्होंने लिखा, 'रूमी के साथ धूप में मजे, तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 25 दिसंबर 2025 को रिलीज हो रही है.'
एक्ट्रेस की ये तस्वीरें यूजर्स को खूब पसंद आ रही हैं और वह तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
अनन्या पांडे की इन तस्वीरों पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मेरी जान को कोई नजर नहीं लगाना.'
