सर्दियों में ड्राई स्किन से बचाएगा हल्दी और शहद का ये फेस पैक, आप भी करें ट्राई

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 02, 2025

सर्दी के मौसम में लोगों की स्किन बेहद ही ड्राई हो जाती है, जिसके कारण कई बार फेस की स्किन भी छूटने लगती है.

ऐसे में ड्राई स्किन की समस्या से बचने के लिए आप हल्दी और शहद का फेस पैक ट्राई कर सकती हैं.

इस फेस पैक को बनाने के लिए दही को अच्छी तरह से फेंट लें.

फिर इसमें एक चम्मच शहद और चुटकी भर हल्दी मिला दें.

इसके बाद यह पैक अपने चेहरे पर अप्लाई करें और सूखने के बाद चेहरे को सादे पानी से वाश कर लें.

यह फेस पैक आप हफ्ते में 3 बार लगा सकती हैं.

इससे ना सिर्फ आपकी स्किन में निखार आएगा बल्कि ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी.

बता दें कि हल्दी आपके चेहरे की रंगत को साफ करने में भी मदद करेगी.

