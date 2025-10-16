Diwali 2025: हिना खान की तरह ट्राई करें ये रॉयल लहंगा लुक, दिवाली पार्टी में सबकी नजरें रहेंगी आप पर!
Masummba Chaurasia
| Oct 16, 2025
हिना खान हमेशा अपने स्टाइल से लोगों को इंस्पायर करती हैं. इस बार उनका लहंगा लुक इंटरनेट पर छा गया.
हिना ने मल्टीशेड का हैवी एम्ब्रॉइडरी वाला लहंगा पहना, जो ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न टच दे रहा है.
ये कलर टोन दिवाली की शाम के लिए परफेक्ट है, तो अगर आप भी कुछ डिफ्रेंट चाह रही हैं, तो परफेक्ट ऑप्शन है.
हिना की डीप नेक और मिरर वर्क वाली चोली ने पूरे आउटफिट को बोल्ड और ग्लैमरस टच दिया.
अगर आप भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो ऐसा लहंगा डिजाइन जरूर चुनें.
हिना ने अपने लुक को ओवरडू नहीं किया. बस एक स्टेटमेंट नेकपीस और झुमके के साथ कंप्लीट किया.
गोल्डन हाइलाइटर और न्यूड टोन लिपस्टिक के साथ हिना का मेकअप बिल्कुल फेस्टिव मूड वाला है.
हिना के इस स्टाइल ने लुक को बैलेंस्ड और रॉयल बना दिया, जो दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट आईडिया है.
हिना ने सॉफ्ट कर्ल्स के साथ ओपन हेयर लुक अपनाया. आप चाहें तो इसे जूड़े में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं.
गोल्डन हील्स और मैचिंग पोटली बैग के साथ लुक पूरा करें. इससे आपका आउटफिट और भी फेस्टिव फील देगा.
अगर आप इस बार दिवाली पर ट्रेडिशनल लेकिन रॉयल लुक चाहती हैं, तो हिना खान के इस लहंगे स्टाइल को जरूर ट्राई करें.
