खुद को कैसे फिट रखते हैं आपके फेवरेट टीवी सेलेब्स? जानें उनका डाइट प्लान

Ankita Kumari | Nov 02, 2024

टीवी सेलेब्स अपनी एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं.

टीवी सेलेब्स की स्वस्थ सुबह की डाइट उनके फिटनेस और एनर्जी लेवल को बनाए रखने में मदद करती है.

एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी में नींबू डालकर करती हैं.

'बिग बॉस 18' फेम एक्ट्रेस ईशा सिंह सुबह उठकर सबसे पहले ग्रीन टी का सेवन करती हैं.

जेनिफर विंगेट अपनी डाइट में फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स का ज्यादा सेवन करती हैं.

करण पटेल अपने दिन की शुरुआत एक प्रोटीन शेक से करते हैं.

वहीं हिना खान अपनी डाइट में 1 बाउल दही, 1 आंवला और एक गिलास दूध जरूर शामिल करती हैं.

अंकिता लोखंडे अपनी डाइट में फल और ड्राई फ्रूट्स जरूर शामिल करती हैं.

'बिग बॉस 18' फेम विवियन डीसेना अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी से करते हैं.

