रश्मिका मंदाना के ये स्टालिश ब्लाउज डिजाइन में लगेंगी बला की खूबसूरत, आप भी करें कॉपी

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की खूबसूरती के सभी दीवाने हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस रश्मिका मंदाना की ड्रेसिंग स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शादियों के दौरान दुल्हन से लेकर लड़कियों तक हर कोई रश्मिका मंदाना के इन खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन को कॉपी कर सकता है.

Source: Bollywoodlife.com

आप शादी फंक्शन में रश्मिका मंदाना का वी नेक ब्लाउज डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना का पैडेड ब्लाउज डिजाइन शादी के लिए बेस्ट रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

आप रश्मिका के स्लीवलेस ब्लाउज को अपने लहंगे के साथ कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

ब्लाउज के बैक डिजाइन के लिए आप रश्मिका मंदाना के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रश्मिका मंदाना का डीप नैक ब्लाउज शादी के लिए परफेक्ट रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ऑफिस में बॉस लेडी लुक से मचाना है धमाल, ट्राई करें सुहाना खान का ये आउटफिट

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.