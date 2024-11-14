रश्मिका मंदाना के ये स्टालिश ब्लाउज डिजाइन में लगेंगी बला की खूबसूरत, आप भी करें कॉपी
Ankita Kumari
| Nov 14, 2024
नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की खूबसूरती के सभी दीवाने हैं.
फैंस रश्मिका मंदाना की ड्रेसिंग स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं.
शादियों के दौरान दुल्हन से लेकर लड़कियों तक हर कोई रश्मिका मंदाना के इन खूबसूरत ब्लाउज डिजाइन को कॉपी कर सकता है.
आप शादी फंक्शन में रश्मिका मंदाना का वी नेक ब्लाउज डिजाइन ट्राई कर सकती हैं.
रश्मिका मंदाना का पैडेड ब्लाउज डिजाइन शादी के लिए बेस्ट रहेगा.
आप रश्मिका के स्लीवलेस ब्लाउज को अपने लहंगे के साथ कैरी कर सकती हैं.
ब्लाउज के बैक डिजाइन के लिए आप रश्मिका मंदाना के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं.
रश्मिका मंदाना का डीप नैक ब्लाउज शादी के लिए परफेक्ट रहेगा.
