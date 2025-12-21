बॉलीवुड की 'रंगीला' गर्ल ने फिर मचाया गदर, फ्लाइंग स्कर्ट पोज से उड़ाए सबके होश!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 21, 2025
बॉलीवुड की 'रंगीला गर्ल' उर्मिला मातोंडकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर गदर मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने हाल ही में आइकॉनिक मर्लिन मुनरो के फ्लाइंग स्कर्ट पोज को रिक्रिएक्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उर्मिला आइसी ब्लू आउटफिट में चार्म और कॉन्फिडेंस के साथ क्लासिक पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'उफ्फ फेमस #merlynmonroepose...'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, इस आइकॉनिक फ्लाइंग स्कर्ट पोज को साल 1955 में आई फिल्म 'द सेवन ईयर इच' में मुनरो ने किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
यह सीन न्यूयार्क सिटी की एक सड़क पर सबवे ग्रेट के ऊपर शूट किया गया था, जिसे एक्ट्रेस ने रिक्रिएट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, उर्मिला की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रंगीला' एक बार फिर से पर्दे पर वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: स्लीवलेस ब्लाउज में सामंथा ने बरपाया कहर, सादगी पर मर मिटे फैंस!
अगली वेब स्टोरी देखें.