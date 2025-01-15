उर्वशी रौतेला की तरह दिखना है फिट और स्टाइलिश, फॉलो करें ये टिप्स
| Jan 15, 2025
मिस यूनिवर्स उर्वशी रौतेला अपनी खूबसूरती के चलते दुनियाभर में फेमस हैं.
उर्वशी रौतेला एक्ट्रेस होने के साथ -साथ एक डांसर और मॉडल भी हैं.
उर्वशी रौतेला को फेस मेकअप की भी अच्छी जानकारी है.
आप भी उर्वशी रौतेला की तरह फिट और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो ये टिप्स फॉलो कर सकती हैं.
उर्वशी रौतेला अपनी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग रखने के लिए मिल्क बाथ का सहारा लेती हैं.
उर्वशी रौतेला अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए डेली वर्कआउट और योग करती हैं.
उर्वशी रौतेला को ट्रेडीशनल ड्रेस पर डार्क बोल्ड मस्कारा लगाना बहुत पसंद है.
उर्वशी रौतेला को फेस पर तरह- तरह के मेकअप करना बहुत पसंद हैं. उन्हें सबसे ज्यादा कॉन्टोरिंग करना बहुत पसंद है.
उर्वशी रौतेला नैचुरल ब्यूटी पर विश्वास रखती हैं इसलिए वो अपनी डाइट में हरी सब्जियों को एड करती हैं.
उर्वशी रौतेला अपनी बॉडी को हाइड्रेट और रिलेक्स रखती हैं. जो उनकी सुंदरता के लिए जरूरी है.
