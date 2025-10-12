उर्वशी रौतेला का रॉयल ब्लू लुक बना दिवाली इंस्पिरेशन, ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बो!
Masummba Chaurasia
| Oct 12, 2025
उर्वशी रौतेला ने ब्लू कलर के इस शाइनी गाउन में ब्यूटी और एलिगेंस का कमाल दिखा दिया है.
गाउन पर किया गया सिल्वर सीक्विन वर्क हर एंगल से शाइन करता नजर आ रहा है, जो दिवाली नाइट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.
इस फिगर-हगिंग गाउन का कट और फिट ऐसा है, जो बॉडी शेप को ग्रेसफुली हाईलाइट करता है.
पीछे की ओर दिया गया लॉन्ग ट्रेल इस लुक में रॉयल्टी और एलिगेंस दोनों ऐड कर रहा है.
उर्वशी ने अपने लुक को मैचिंग हेडपीस से कंप्लीट किया है, जो क्लासिक और फैशनेबल दोनों है.
न्यूड टोन मेकअप, शार्प आईलाइनर और सॉफ्ट कर्ल्स ने उर्वशी के इस लुक को और भी रिफाइंड बना दिया है.
अगर आप दिवाली पार्टी या किसी इवेंट में स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं, तो ये आउटफिट बेस्ट इंस्पिरेशन है.
यह लुक ट्रेडिशनल त्योहार के मौके पर मॉडर्न ट्विस्ट के साथ एलीगेंट वाइब देता है.
