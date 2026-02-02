उर्वशी रौतेला ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिखाया कातिलाना अंदाज, फोटोज ने उड़ाई रातों की नींद!
Sadhna Mishra
| Feb 02, 2026
बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस डीवा उर्वशी रौतेला को लाइमलाइट कैसे चुराना है ये बहुत अच्छे से पता है.
एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने स्टाइलिश आउटफिट्स के लिए भी अक्सर चर्चा में रहती हैं.
इसी बीच उर्वशी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जिसने देखने वाले अपनी पलकें झपकाना भूल गए.
गोल्डन और ब्लैक ड्रेस में एक्ट्रेस एक के बाद एक दिलकश पोज देती नज आ रही हैं.
फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'बीती रात की कुछ झलकियां'
बता दें कि, उर्वशी का ये लुक गुवाहाटी में आयोजित एक हालिया इवेंट का है, जहां वो पहुंची थीं.
उर्वशी का ये स्टाइल और फैशन सेंस यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
