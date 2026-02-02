उर्वशी रौतेला ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में दिखाया कातिलाना अंदाज, फोटोज ने उड़ाई रातों की नींद!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 02, 2026

बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस डीवा उर्वशी रौतेला को लाइमलाइट कैसे चुराना है ये बहुत अच्छे से पता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने स्टाइलिश आउटफिट्स के लिए भी अक्सर चर्चा में रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इसी बीच उर्वशी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जिसने देखने वाले अपनी पलकें झपकाना भूल गए.

Source: Bollywoodlife.com

गोल्डन और ब्लैक ड्रेस में एक्ट्रेस एक के बाद एक दिलकश पोज देती नज आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'बीती रात की कुछ झलकियां'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि, उर्वशी का ये लुक गुवाहाटी में आयोजित एक हालिया इवेंट का है, जहां वो पहुंची थीं.

Source: Bollywoodlife.com

उर्वशी का ये स्टाइल और फैशन सेंस यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: शमिता शेट्टी सूट पहनकर ढाती हैं कहर, फैंस का धड़कता है दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.