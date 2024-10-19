करवाचौथ पर निखरेगा चांद सा चेहरा, बस एक रात पहले कर लें ये काम

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Oct 19, 2024

पूरे देश में कल यानी 20 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया जाएगा.

इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं.

इस मौके पर हर महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है.

ऐसे में अगर आप भी करवाचौथ पर ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं.

तो इसके लिए आपको बस एक रात पहले ये काम करना होगा.

करवाचौथ पर निखार पाने के लिए एक रात पहले हाइड्रेटिंग फेस मास्क का इस्तेमाल करें.

इसे आप हाइलुरॉनिक एसिड और शहद से मिलाकर बना सकती हैं.

यह फेस मास्क आपके चेहरे पर अजूबे की तरह काम करेगा.

इसके बाद आप अपने चेहरे पर नाइट क्रीम जरूर लगाएं.

