करवाचौथ पर निखरेगा चांद सा चेहरा, बस एक रात पहले कर लें ये काम
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 19, 2024
पूरे देश में कल यानी 20 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस मौके पर हर महिला सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में अगर आप भी करवाचौथ पर ग्लोइंग स्किन पाना चाहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तो इसके लिए आपको बस एक रात पहले ये काम करना होगा.
Source:
Bollywoodlife.com
करवाचौथ पर निखार पाने के लिए एक रात पहले हाइड्रेटिंग फेस मास्क का इस्तेमाल करें.
Source:
Bollywoodlife.com
इसे आप हाइलुरॉनिक एसिड और शहद से मिलाकर बना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह फेस मास्क आपके चेहरे पर अजूबे की तरह काम करेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद आप अपने चेहरे पर नाइट क्रीम जरूर लगाएं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पति को रिझाना है तो करवाचौथ पर पहनें विद्या बालन के जैसी साड़ी
अगली वेब स्टोरी देखें.