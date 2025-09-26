नवरात्रि के उत्सव में रंग भर देंगी विद्या बालन की ये साड़ियां
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 26, 2025
एक्ट्रेस विद्या बालन नवरात्रि के अलग-अलग दिन पर अलग-अलग साड़ी पहनकर तस्वीरें शेयर कर रही हैं.
विद्या बालन ने व्हाइट कलर की साड़ी पहनी. इस तरह की साड़ी केरल में पहनी जाती हैं.
विद्या बालन ने रॉयल ब्लू कलर की साड़ी पहनकर फैंस को आकर्षित किया. उनका रॉयल लुक लोगों को पसंद आ रहा है.
विद्या बालन ने रेड कलर की साड़ी पहनकर तस्वीर शेयर की. इसमें वह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं.
विद्या बालन ने लाइट येलो कलर की साड़ी पहनकर अदाएं दिखाईं. उनकी हर अदा पर फैंस फिदा हो रहे हैं.
विद्या बालन जिस तरह की साड़ी पहन रही हैं. आप भी इस तरह की साड़ी ट्राई कर सकती हैं.
विद्या बालन की तरह साड़ी पहनकर आप नवरात्रि के उत्सव में चार चांद लगा देंगी.
