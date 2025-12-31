न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं विद्या बालन के साड़ी लुक्स

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 31, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन का साल 2026 की 1 जनवरी को 47वां जन्मदिन है.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन अक्सर साड़ी पहनकर अपने प्यारे फोटोज क्लिक करवाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस की साड़ी वाली तस्वीरें शेयर होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन का साड़ी वाला अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस के फैंस उनकी तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन की फैंस इन साड़ी लुक्स से नए साल की पार्टी के लिए आइडिया से सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: फैमिली फंक्शन में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी हद से ज्यादा प्यारी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.