ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई हुईं विनेश फोगाट, ठंडे बस्ते मे गई दंगल 2?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2024

भारतीय एथलीट विनेश फोगाट लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती के 50 किग्रा वर्ग में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

खबर है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

विनेश फोगाट अब चाहकर भी गोल्ड के लिए नहीं खेल पाएंगी।

Source: Bollywoodlife.com

विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन ने सबका दिल तोड़ दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

लोग लगातार सोशल मीडिया पर सरकार और ओलंपिक्स मैनेजमेंट की आलोचना कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

लोग दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट को जानबूझकर बाहर करवाया गया है।

Source: Bollywoodlife.com

आमिर खान की फिल्म दंगल 2 को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

माना जा रहा था कि विनेश फोगाट की कहानी पर ही दंगल 2 बननी चाहिए।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 8 फेरों के साथ हुई थी रेसलर विनेश फोगाट की शादी, मजेदार है लव स्टोरी

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.