ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई हुईं विनेश फोगाट, ठंडे बस्ते मे गई दंगल 2?
Shivani Duksh
| Aug 07, 2024
भारतीय एथलीट विनेश फोगाट लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। विनेश फोगाट ने महिला कुश्ती के 50 किग्रा वर्ग में जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था।
खबर है कि विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है।
विनेश फोगाट अब चाहकर भी गोल्ड के लिए नहीं खेल पाएंगी।
विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन ने सबका दिल तोड़ दिया है।
लोग लगातार सोशल मीडिया पर सरकार और ओलंपिक्स मैनेजमेंट की आलोचना कर रहे हैं।
लोग दावा कर रहे हैं कि विनेश फोगाट को जानबूझकर बाहर करवाया गया है।
आमिर खान की फिल्म दंगल 2 को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं।
माना जा रहा था कि विनेश फोगाट की कहानी पर ही दंगल 2 बननी चाहिए।
