'वायरल गर्ल' मोनालिसा के लुक में चार चांद लगाती हैं मेकअप की ये 5 चीजें
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 18, 2025
इंदौर की मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने गई थीं. मोनालिसा को लोग अब 'वायरल गर्ल' के नाम से जानते हैं.
मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अब तो उन्हें यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन भी मिल गया है.
मोनालिसा का लुक अब बिल्कुल बदल चुका है. मोनालिसा के मेकअप में ये चीजें लोगों का ध्यान खींचती हैं.
मोनालिसा आंखों में काजल लगाती हैं. उनकी कजरारी आंखों ने ही उन्हें पॉपुलर कर दिया है.
मोनालिसा की लिपिस्टक उनके मेकअप का अहम हिस्सा होता है. वह काफी डार्क लिपिस्टक लगाती हैं.
मोनालिसा के नाखूनों पर नेलपेंट लगी नजर आती है. जिससे पता चलता है कि उन्हें नेलपेंट लगाना पसंद है.
मोनालिसा की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम उनकी बिंदी करती है. वह अपने माथे पर छोटी सी बिंदी जरूर लगाती हैं.
मोनालिसा की नाक में नोजपिन या नोजरिंग दिखाई देती है. इससे वो काफी खूबसूरत नजर आती हैं.
