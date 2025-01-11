सर्दी में भी चाहिए आलिया भट्ट जैसा निखार? तो काम आएंगे ये टिप्स
Sadhna Mishra
| Jan 11, 2025
अगर आप सर्दियों में भी अपनी स्किन को चमकदार और हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तो कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं.
सर्दियों में भी ग्लोइंग और चमकदार स्किन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.
स्किन को क्लीयर और ग्लोइंग बनाने के लिए ताजे फल, सब्जियां, हेल्दी प्रोटीन और साबुत अनाज खाएं.
स्किन के लिए बेरीज, पालक और शकरकंद जैसी चीजे बहुत ही फायदेमंद होती हैं. ये स्किन को जवान बनाए रखने में मदद करती हैं.
हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा के लिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करना जरूरी है.
त्वचा को लंबे समय तक जवां बनाए रखने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी होती है.
रोजाना कुछ देर का मेडिटेशन करना भी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
