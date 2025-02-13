वेलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ घूमें ये रोमांटिक जगहें, यादगार बन जाएगा दिन
Shreya Pandey
| Feb 13, 2025
मोहब्बत की नगरी के नाम से फेमस ‘आगरा’ बेहद खूबसूरत जगह है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ ताजमहल का दीदार कर सकते हैं.
पिंक सिटी के नाम से फेमस ‘जयपुर’ भी घूमने के लिए बेस्ट जगह है. यहां आप महलों को देख सकते हैं.
अगर आप किसी हिल स्टेशन जाना चाहते हैं तो ‘शिमला’ बेहद शानदार जगह है. यहां आप वेलेंटाइन सेलिब्रेट कर सकते हैं.
‘उदयपुर’ भी कपल्स के लिए बहुत शानदार जगह है. इस जगह को झीलों का शहर भी कहा जाता है.
‘मसूरी’ भी कपल्स के लिए बेहद खास जगह है. यहां आप वेलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं.
अगर आपके पार्टनर नेचर लवर हैं तो आप ‘हरिद्वार’ जाने का भी प्लान बना सकते हैं.
आपको प्राकृतिक खूबसूरती और बर्फबारी देखने के लिए ‘लैंसडाउन’ जाना चाहिए.
