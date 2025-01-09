Wamiqa Gabbi ने Glowing Skin को लेकर दिए ये Tips, बोलीं Skin को Recharge करना है जरूरी
Jan 09, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी की खूबसूरती की चर्चा अक्सर इंटरनेट पर होती रहती हैं.
लेकिन हाल ही में वामिका गब्बी ने अपनी ग्लोइंग स्किन को लेकर कुछ टिप्स शेयर किया है.
वामिका गब्बी ने बताया कि लगातार मेकअप करने से उनकी स्किन को बहुत हार्म पहुंचता है.
वामिका गब्बी ने कहा अपनी स्किन को रिचार्ज करने के लिए वो मेकअप से रेगुलर ब्रेक्स लेती रहती हैं.
वामिका गब्बी ने कहा कि 'कभी -कभी मैं दो तीन दिन कुछ भी नहीं करती हूं. मैं कोई स्किन केयर रुटीन नहीं करती हूं.'
वामिका गब्बी ने बताया 'मैं चाहती हूं कि मेरी स्किन इंडिपेंडेंट महसूस करे.'
वामिका गब्बी ने कहा ग्लोइंग स्किन के लिए हमेशा आपको सीरम और दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है.
वामिका गब्बी ने ग्लोइंग और हेल्दी स्किन की टिप्स देते हुए कहा कि 'अपनी स्किन को सांस लेने दें.'
वामिका गब्बी ने सलाह देते हुए कहा कि हेल्थी खाना खाएं और अच्छी नींद लें.
