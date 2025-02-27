पलक तिवारी जैसा चाहिए फिगर? तो डाइट में शामिल करें ये कोरियाई फूड्स, तेजी से होगा...
Sadhna Mishra
| Feb 26, 2025
TV एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी आए दिन अपने बोल्ड अंदाज और फिगर को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
अगर आपको भी पलक तिवारी जैसी टोंड बॉडी और फिगर चाहिए, तो कुछ कोरियन फूड्स डाइट में शामिल करें.
कोरियन की डिश किमची जो गोभी या मूली से बनाई जाती है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर की मात्रा अधिक होती है.
प्रोटीन, स्वस्थ वसा और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर बिबिम्बाप वजन कम करने और बॉडी शेप के लिए बेस्ट डिश है.
कम कैलोरी और अधिक फाइबर वाला जापचे भी आपके फिगर को मेनटेन रखने में मदद करता है. यह वेज और नॉनवेज दोनों होता है.
सब्जियों और मीट से बनने वाला दोएनजांग जिगाए में फाइबर और स्वस्थ वसा की भरपूर मात्रा होती है, जो वजन कंट्रोल करने में मदद करता है.
लहसुन, तिल का तेल और नमक के साथ उबले हुए पालक से बनने वाली आसान सी डिश सिगुमची वजन घटाने के लिए बेस्ट होती है.
सोयाबीन पेस्ट, सब्जियों और नूडल्स से बना सूप टोंड बॉडी और परफेक्ट फिगर के लिए बेस्ट कोरियन डिश है.
