हर फंक्शन में रॉयल लुक चाहिए? उर्वशी रौतेला की ये ड्रेस बनेगी परफेक्ट इंस्पिरेशन
Masummba Chaurasia
| Dec 31, 2025
उर्वशी रौतेला का ये डीप वाइन कलर गाउन हर स्किन टोन पर एलिगेंट लगता है और नाइट फंक्शन के लिए परफेक्ट चॉइस है.
ड्रेस पर किया गया लेस वर्क इसे सिंपल नहीं बल्कि लग्जरी फील देता है, जिसे कॉकटेल पार्टी या रिसेप्शन में ट्राई किया जा सकता है.
फुल स्लीव्स डिजाइन ड्रेस को बोल्ड के साथ-साथ ग्रेसफुल भी बनाता है, जिससे आप ओवरड्रेस्ड नहीं लगेंगी.
उर्वशी ने एमराल्ड नेकलेस और इयररिंग्स के साथ लुक पूरा किया है, आप भी ऐसी ड्रेस के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी कैरी कर सकती हैं.
सॉफ्ट मेकअप और स्लीक हेयरस्टाइल ड्रेस को पूरा फोकस देता है, जो हर फॉर्मल या सेमी-फॉर्मल फंक्शन में सूट करता है.
बॉडी-हगिंग फिट ड्रेस को ग्लैमरस बनाता है, जो पार्टी, अवॉर्ड नाइट या फैमिली फंक्शन में भी पहनी जा सकती है.
शादी की रिसेप्शन पार्टी हो, कॉकटेल नाइट या इवनिंग इवेंट उर्वशी की ये ड्रेस हर फंक्शन में आपको स्टार लुक दे सकती है.
