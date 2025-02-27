तृप्ति डिमरी सा चाहिए चेहरे पर निखार? इन 3 तरीकों से चेहरे पर लगाएं फिटकरी, रिजल्ट...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपनी त्वचा का खास ख्याल रखती हैं, जिसकी वजह से वह बिना मेकअप भी ग्लो करती हैं.
अगर आपको भी एक्ट्रेस जैसी बेदाग और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपने चेहरे पर फिटकरी का इस्तेमाल करें.
लेकिन फिटकरी का चेहरे पर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके सही तरीके के बारे में जान लें.
फिटकरी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी सेप्टिक गुण होते हैं, जो स्किन की समस्याओं को दूर कर उन्हें चमकदार बनाते हैं.
जब आप फिटकरी को गुलाब जल में मिलाकर लगाते हैं, तो यह चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर स्किन को चमकदार बनाती है.
फिटकरी में ग्लिसरीन मिलाकर लगाने से यह स्किन को टाइट करता है और चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को भी हटाता है.
मुल्तानी मिट्टी में फिटकरी मिलाकर लगाने से मुहांसे और ब्लैकहेड्स की समस्या से छुटकारा मिलता है.
अगर आप इन तरीकों से फिटकरी का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं, तो आपको बेदाग निखरी त्वचा मिल सकती है.
