अदिति भाटिया की तरह चाहिए पिंक स्किन ग्लो? तो ट्राई करें एक्ट्रेस का सिंपल सीक्रेट

Sadhna Mishra | Jan 28, 2025

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अदिति भाटिया अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी खूबसूरती को लेकर चर्चा में रहती हैं.

एक्ट्रेस का पिंकिस ग्लो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. ऐसे में हर कोई उनके ब्यूटी सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है.

अगर आप भी अदिति की तरह ही गुलाबी निखार पाना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के कुछ सीक्रेट टिप्स को फॉलो कर सकती हैं.

बता दें अदिति भाटिया बेहद ही सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं, जिसमें आप भी आसानी से अपना सकते हैं.

हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए अदिति हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखती हैं. ऐसे में आप भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.

अदिति भाटिया वॉटर बेस्ट या जेल मॉइश्वचराइजर लगाना पसंद करती हैं.

सन डैमेज से स्किन को बचाने के लिए अदिति सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती हैं. यह उनकी रूटीन का अहम हिस्सा है.

स्किन को साफ करने के लिए एक्ट्रेस अल्कोहल-फ्री टोनर और घरेलू चीजों का इस्तेमाल करती हैं.

ऐसे में अगर आप भी अदिति भाटिया की तरह ही पिंक ग्लो चाहती है, तो इन टिप्स को फॉलो कर सकती हैं.

