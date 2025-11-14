ट्रेडिशनल में दिखना है रॉयल, तो हिना खान की तरह ऐसे ड्रैप करें साड़ी, वेडिंग इवेंट में बना देगा आपको सबसे खास
Masummba Chaurasia
| Nov 14, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने रेड साड़ी में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रहीं हैं.
हिना खान ने हर स्किन टोन पर सूट करने वाली रेड कलर की साड़ी पहनी है, जो किसी पर बेहद खूबसूरत लगेगी.
रेड हमेशा से ग्लैमर और ग्रेस का सिंबल रहा है. यह किसी भी स्किन टोन पर शानदार लगता है और फेस्टिव, वेडिंग या पार्टी हर मौके के लिए परफेक्ट है.
हिना की साड़ी पर दिया गया गोल्डन एम्बेलिश्ड बॉर्डर इसे फेस्टिव और हाई-फैशन टच दे रहा है.
इस तरह की बॉर्डर वाली साड़ी फोटोशूट और इवेंट दोनों में शानदार लगती है.
मिक्स्ड एम्ब्रॉयडरी और डीप-नेक डिजाइन वाला ब्लाउज साड़ी लुक को और हाई-फैशन में ला रहा है.
इस तरह के ब्लाउज को आप मिनिमल साड़ियों के साथ पहन सकती हैं, जो बेहद कमाल का दिखता है.
हिना खान ने अपने लुक को चोकर के साथ कंप्लीट किया है. अगर आपको इंडो-वेस्टर्न फ्लेयर चाहिए तो ऐसा नेकपीस बेस्ट रहेगा.
