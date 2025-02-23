शादी के बाद भी लगना है स्लिम-ट्रिम और फिट? काम आएंगे नयनतारा के फिटनेस और डाइट रूटीन

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 22, 2025

साउथ एक्ट्रेस नयनतारा शादी और प्रेग्नेंसी के बाद भी बिल्कुल स्लिम-ट्रिम फिट नजर आती हैं.

अगर आपको भी एक्ट्रेस की तरह ही शादी के बाद ऐसा ही परफेक्ट फिगर चाहिए तो उनके फिटनेस और डाइट प्लान को फॉलो करें.

नयनतारा अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहती हैं और बैलेंस डाइट लेती हैं, जिसमें प्रोटीन, फाइबर जैसी चीजें शामिल होती हैं.

एक्ट्रेस का फिटनेस रूटीन वेट ट्रेनिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन है.

नयनतारा घर का बना खाना पसंद करती हैं और वही उनकी डाइट का अहम हिस्सा है, जो उन्हें फ्रेश और एनर्जेटिक बनाए रखता है.

नयनतारा दिन की शुरुआत नारियल पानी से करती हैं, जो उन्हें हाइड्रेटेड रखता है और वजन कम करने में भी मदद करता है.

वह रिफाइंड शुगर से दूर रहती हैं और शुगर के हेल्दी ऑप्शन जैसे स्टीविया या शहद का सेवन करती हैं.

परफेक्ट फिटनेस के लिए नयनतारा पूरी नींद लेती हैं, वह रात में कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेती हैं.

पूरे दिन में नयनतारा खूब पानी पीती हैं, ताकि वह हमेशा हाइड्रेटेड और फ्रेश महसूस करें.

