चेहरे और बालों से हटाना है होली का जिद्दी रंग? ये 5 हैक्स आएंगे काम, मिनटो में होगा...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 07, 2025
रंगों का त्योहार होली आने में अब बस कुछ दिन और बचें हैं.
कई लोगों को होली खेलना खूब पसंद है, लेकिन अगर स्किन पर पक्क रंग लग जाए तो इसे निकालना काफी मुश्किल होता है.
ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे हैक्स के बारे में जिनके जरिए आप मिनटों में होली के रंग निकाल सकते हैं.
2 चम्मच बेसन, गुलाब जल और दही का पेस्ट बनाएं, चेहरे-हाथों पर लगाएं, 5-10 मिनट बाद रगड़कर धो लें, रंग हल्का होगा और डेड स्किन भी निकलेगी.
रूई में नारियल तेल लें, रंग वाली जगह पर मसाज करें, सूखे कपड़े से पोंछकर गुनगुने पानी से धो लें. इससे रंग हल्का होगा.
2 चम्मच दही और 1 चम्मच सिरके का मिक्स बनाएं, बालों की जड़ों में लगाएं, 15 मिनट बाद शैंपू करें, रंग जाएगा और बाल सॉफ्ट होंगे.
1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद मिलाएं, रंग पर लगाएं, 10 मिनट बाद धो लें, रंग हल्का होगा और स्किन मॉइश्चराइज़ रहेगी.
2 चम्मच कच्चा दूध और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करें, कॉटन से रंग साफ करें, स्किन को ठंडक मिलेगी और रंग भी हटेगा.
तो इस बार होली खेलें मस्ती से और रंग छुड़ाने की चिंता को इन नुस्खों से दूर भगाएं.
