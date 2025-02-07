शादी-पार्टी में दिखाना है हुश्न का जलवा? परफेक्ट है सोनाक्षी सिन्हा के ये...
Sadhna Mishra
| Feb 07, 2025
इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. वहीं पार्टी में हर कोई सबसे सुंदर दिखना चाहता है.
ऐसे में हम आपके लिए सोनाक्षी सिन्हा के कुछ बेस्ट लुक लेकर आएं है, जिसे आप रीक्रिएट कर सकते हैं.
दरअसल, एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी दोस्त की एक वेडिंग अटेंड की थी, जिसकी खूबसूरत फोटोज एक्ट्रेस ने शेयर किए हैं.
इसमें सोनाक्षी का बेस्ट वेडिंग लुक देखने को मिल रहा है, जिसे आप समर हो या विंटर दोनों में रीक्रिएट कर सकती हैं.
इन दिनों शरार सूट काफी ट्रेंड में ऐसे में आप भी सोनाक्षी की तरह हैवी शरारा शूट कैरी कर सकती हैं.
इन फोटोज में एक्ट्रेस रेड कलर के सलवार सूट में नजर आ रही हैं. यह शादी और पार्टी के लिए बेस्ट ऑप्शन है.
इसके अलावा आप सोनाक्षी के ब्लू कलर के लॉन्ग वेलवेट सूट को भी रीक्रिएट कर सकती हैं. ये भी बेस्ट ऑप्शन है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'शादी लुकबुक! मेहंदी...फेरे...रिसेप्शन.'
इस सभी सूट लुक में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. जिनपर फैंस भी अपना दिल हार बैठे हैं.
