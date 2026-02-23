भाग्यश्री की तरह फंक्शन में पहनें डिजाइनर साड़ी, दिखेगा ग्लैमरस लुक
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 23, 2026
एक्ट्रेस भाग्यश्री बेहद खूबसूरत और हसीन हैं. 57 साल की उम्र में भी वो बेहद सुंदर लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का लुक और उनकी साड़ी हमेशा महिलाओं के बीच चर्चे में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप भी किसी शादी या फंक्शन में एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप शादियों में एक्ट्रेस की तरफ ग्रीन सिल्क साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक कलर की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह मरून सिल्क वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मलाइका अरोड़ा ने मैक्सी ड्रेस में दिखाईं अदाएं, लोग बोले- 'भरोसा नहीं होता...'
अगली वेब स्टोरी देखें.