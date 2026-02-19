शादियों में पहनें रश्मिका मंदाना की तरह लंहगा, लगेंगी बहुत ज्यादा प्यारी
Shreya Pandey
| Feb 19, 2026
साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बेहद सुंदर और प्यारी हैं.
एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी बहुत शानदार है. आप शादियों में एक्ट्रेस की तरह लहंगा पहन सकती हैं.
आप शादी में रश्मिका की तरह ब्लू कढ़ाई वाला लहंगा पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक लहंगा भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद रंग का लहंगा भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन लहंगा भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड प्रिंटेड लहंगा भी कैरी कर सकती हैं.
