श्रद्धा कपूर की तरह पहनें रेड ड्रेस, लुक देख दीवाने हो जाएंगे लड़के
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 19, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
श्रद्धा कपूर का लुक और फैशन बेहद कमाल का है. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.
आप एक्ट्रेस की तरह लाल रंग का ड्रेस भी पहन सकती हैं. इसे देखकर लोग आपके दीवाने हो जाएंगे.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड पैंट और कोर्ट पहन सकती हैं, इसमें आप एकदम बॉसी लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह लाल रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं. यह भी बेहद खूबसूरत लगेगा.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड कट आउट साड़ी भी पहन सकती हैं. इसके साथ आप अपने बालों को भी खोल सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड सिंपल साड़ी भी पहन सकती हैं.
