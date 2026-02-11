वेलेंटाइन डे पर इन एक्ट्रसेस की तरह पहनें रेड ड्रेस, लगेंगी खूबसूरत और हाॅट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 11, 2026
आप श्रद्धा कपूर की तरह ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस पहन सकती हैं.
आप आलिया भट्ट की तरह ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन सकती हैं.
आप नोरा फतेही की तरह रेड शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप सारा अली खान की तरह रेड वूलेन ड्रेस कैरी कर सकती हैं.
आप अनन्या पांडे की तरह भी रेड वन पीस पहन सकती हैं. इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी.
आप कियारा आडवाणी की तरह बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
आप कृति सेनन की तरह रेड बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
