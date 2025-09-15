नवरात्री पर इन एक्ट्रेसेस की तरह कैरी करें रेड साड़ी, लगेंगी बेहद हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Sep 15, 2025

नवरात्री के पावन पर्व पर आप इन एक्ट्रेसेस की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप सोनाक्षी सिन्हा की तरह गोल प्रिंट साड़ी भी पहन सकती हैं.

नई-दुल्हनों का लिए दिपिका की तरह हैवी साड़ी पहन सकती हैं.

आप भोजपुरी एक्ट्रेस की तरह सिल्क साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप श्वेता तिवारी की तरह सिफॅान की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप करीना की तरह हैवी साड़ी कैरी कर सकती हैं.

आप जान्हवी की तरह रॉयल लुक क्रिएट कर सकती हैं.

