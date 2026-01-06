वेडिंग सीजन में अक्षरा सिंह की तरह पहनें साड़ी, ट्रेडिशनल लुक में लगेंगी कमाल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 06, 2026

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस का लुक और फैशन सेंस दोनों ही कमाल का है

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह शादियों में साड़ी पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद हसीन लगेंगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह गोल्डन साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं. ये दुल्हनों के लिए बेस्ट है

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप एक्ट्रेस की तरह पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं. ये लड़कियों के लिए शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: रकुल प्रीत सिंह का 'ऑल ब्लैक' लुक देख दीवाने हुए फैंस, एक-एक पोज पर हार रहे दिल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.