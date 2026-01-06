वेडिंग सीजन में अक्षरा सिंह की तरह पहनें साड़ी, ट्रेडिशनल लुक में लगेंगी कमाल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 06, 2026
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
एक्ट्रेस का लुक और फैशन सेंस दोनों ही कमाल का है
आप एक्ट्रेस की तरह शादियों में साड़ी पहन सकती हैं. इसमें आप बेहद हसीन लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह गोल्डन साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं. ये दुल्हनों के लिए बेस्ट है
आप एक्ट्रेस की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक साड़ी भी पहन सकती हैं. ये लड़कियों के लिए शानदार है.
