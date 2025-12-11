वेडिंग पार्टी में आलिया भट्ट की तरह पहनें साड़ी, दिखेगा ग्लैमरस लुक
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 11, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इनका फैशन सेंस भी कमाल का है. वहीं इनके पास शानदार साड़ी कलेक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप वेडिंग पार्टी में आलिया भट्ट की तरह खूबसूरत साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप आलिया की तरह सिंपल मरून साड़ी भी पहन सकती हैं. इसका लुक भी जबरदस्त लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप आलिया की तरह ब्लैक कलर का सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप आलिया की तरह मल्टीकलर वाली साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप बोल्ड और हॉट लुक चाहती हैं तो आलिया भट्ट की तरह रेड साड़ी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Jio Hotstar: माधुरी दीक्षित की 'मिसेज देशपांडे' से पहले देख डालें ये क्राइम वेब सीरीज
अगली वेब स्टोरी देखें.