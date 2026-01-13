मकर संक्रांति पर रानी मुखर्जी की तरह पहनें साड़ी, लगेंगी बेहद हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 13, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी अपने फिल्म और खूबसूरती की वजह से सुर्खियों में रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का फैशन सेंस बहुत कमाल का है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह मकर संक्राति पर साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप रानी मुखर्जी की तरह मकर संक्रांति पर लाल साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह व्हाइट नेट की साड़ी पहना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क वाली पीले रंग की साड़ी पहना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लोहड़ी पर कृति सेनन की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, खूबसूरती पर फिदा हो जाएंगे लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.