तापसी पन्नू की तरह पहनें साड़ी, बोल्ड के साथ लगेंगी हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 08, 2026
बॉलीवुड की एक्ट्रेस तापसी पन्नू बेहद खूबसूरत और बोल्ड हैं.
एक्ट्रेस का फैशन सेंस भी एकदम कमाल का है.
आप एक्ट्रेस से साड़ी आइडिया ले सकती हैं. जिसमें आप हसीन और हॉट लगेंगी.
आप एक्ट्रेस की तरह रेड और ब्लैक कलर की साड़ी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह सफेद कलर की साड़ी कैरी कर सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह ब्लैक साड़ी भी पहन सकती हैं.
आप एक्ट्रेस की तरह प्रिंटेड साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
