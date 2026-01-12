मकर संक्रांति पर जाह्नवी कपूर की तरह पहनें साड़ी, नजर उतरेंगे ससुरालवाले

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 12, 2026

मकर संक्रांति पर खूबसूरत और हसीन लगने के लिए जाह्नवी कपूर की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

आप जाह्नवी कपूर की तरह पिंक कलर में साड़ी पहन सकती हैं.

आप जाह्नवी कपूर की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह हरे रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क में हल्के हरे रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप बोल्ड और हॉट लगने के लिए पिंक कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह हैवी लुक के लिए रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.

