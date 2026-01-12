मकर संक्रांति पर जाह्नवी कपूर की तरह पहनें साड़ी, नजर उतरेंगे ससुरालवाले
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 12, 2026
मकर संक्रांति पर खूबसूरत और हसीन लगने के लिए जाह्नवी कपूर की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप जाह्नवी कपूर की तरह पिंक कलर में साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप जाह्नवी कपूर की तरह पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह हरे रंग की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह सिल्क में हल्के हरे रंग की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप बोल्ड और हॉट लगने के लिए पिंक कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह हैवी लुक के लिए रेड कलर की साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साल 2026 में रिलीज होंगी ये 5 धांसू फिल्में, लिस्ट देख खिल उठेगा आपका भी चेहरा
अगली वेब स्टोरी देखें.