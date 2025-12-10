तान्या मित्तल की तरह पहनें साड़ी, लगेंगी एकदम संस्कारी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 10, 2025
बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तान्या मित्तल का फैशन सेंस एकदम कमाल का है. इनके पास साड़ी का शानदार कलेक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
आप तान्या मित्तल की तरह खूबसूरत साड़ी पहन सकती हैं, जिसमें आप बेहद हसीन लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह डार्क ब्लू साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप तान्या की तरह सफेद रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह डार्क मरून रंग की साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह ब्यूटीफुल लगने के लिए ब्लैक कलर की साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: न्यू ईयर पार्टी में मचाना है तहलका? जान्हवी कपूर के इन लुक्स को करें कॉपी, जल जाएंगी सखियां!
अगली वेब स्टोरी देखें.