'पंचायत' की 'रिंकी' की तरह पहनें ड्रेसेस, 'सचिव जी' की तरह लोग हो जाएंगे दीवाने

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 25, 2025

पंचायत वेब सीरीज की एक्ट्रेस ने अपने सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने सीरीज में बहुत शानदार एक्टिंग की है. वहीं इनके लुक को देखकर लोग इनके दीवाने हो गए हैं

Source: Bollywoodlife.com

सांविका का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. आप इनके ड्रेस आइडिया ले सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आप किसी पार्टी में एक्ट्रेस की तरह वन पीस पहन सकती हैं

Source: Bollywoodlife.com

घर के किसी फंक्शन में आप एक्ट्रेस की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं

Source: Bollywoodlife.com

आप शादी में एक्ट्रेस की तरह साड़ी भी पहन सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बोल्ड लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह शिमरी ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बैकलेस ड्रेस में Anushka Sen ने बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कने, देखें फोटोज

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.