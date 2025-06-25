'पंचायत' की 'रिंकी' की तरह पहनें ड्रेसेस, 'सचिव जी' की तरह लोग हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 25, 2025
पंचायत वेब सीरीज की एक्ट्रेस ने अपने सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया है.
एक्ट्रेस ने सीरीज में बहुत शानदार एक्टिंग की है. वहीं इनके लुक को देखकर लोग इनके दीवाने हो गए हैं
सांविका का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. आप इनके ड्रेस आइडिया ले सकती हैं.
आप किसी पार्टी में एक्ट्रेस की तरह वन पीस पहन सकती हैं
घर के किसी फंक्शन में आप एक्ट्रेस की तरह ट्रेडिशनल ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं
आप शादी में एक्ट्रेस की तरह साड़ी भी पहन सकती हैं.
बोल्ड लुक के लिए आप एक्ट्रेस की तरह शिमरी ड्रेस भी कैरी कर सकती हैं.
