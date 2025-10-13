दिवाली पर तमन्ना भाटिया की तरह पहनें सूट, लगेंगी एकदम हसीन

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Oct 13, 2025

साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.

इनका फैशन सेंस भी कमाल का है, वहीं ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.

आप दिवाली से इनसे सूट के आइडिया ले सकती हैं, जिसमें आप भी एकदम हीरोइन लगेंगी.

आप दिवाली पर एक्ट्रेस की तरह रेड सूट पहन सकती हैं.

आप दिवाली पर तमन्ना की तरह पीले रंग का अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पिंक लॉन्ग अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह लोग फ्रॉक सूट भी पहन सकती हैं.

