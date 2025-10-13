दिवाली पर तमन्ना भाटिया की तरह पहनें सूट, लगेंगी एकदम हसीन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 13, 2025
साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बेहद खूबसूरत और हसीन हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इनका फैशन सेंस भी कमाल का है, वहीं ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप दिवाली से इनसे सूट के आइडिया ले सकती हैं, जिसमें आप भी एकदम हीरोइन लगेंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
आप दिवाली पर एक्ट्रेस की तरह रेड सूट पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप दिवाली पर तमन्ना की तरह पीले रंग का अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह पिंक लॉन्ग अनारकली सूट भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप एक्ट्रेस की तरह लोग फ्रॉक सूट भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पर ट्राई करें गौरी खान जैसा रॉयल लुक! लाल साड़ी में बिखेरें खूबसूरती का जलवा
अगली वेब स्टोरी देखें.