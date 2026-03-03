होली पार्टी में कृति सेनन की तरह पहनें ट्रेडिशनल डिजाइनर सूट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 03, 2026

कृति सेनन बेहद खूबसूरत और सुंदर हैं. इनका फैशन सेंस भी कमाल का है.

होली के त्यौहार के लिए आप कृति सेनन की तरह डिजाइनर सूट पहन सकती हैं.

इन सूट में आप बेहद हसीन और प्यारी लगेंगी. इसका लुक भी बहुत शानदार लगेगा.

आप कृति सेनन की तरह पिंक सूट पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह व्हाइट लॉन्ग सूट भी कैरी कर सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह ग्रीन शरारा सूट भी पहन सकती हैं.

आप एक्ट्रेस की तरह पिंक कुर्ती पहन सकती हैं.

